Motogp Martin torna in pista | test a Misano con vista Brno

Dopo un difficile percorso di recupero, Jorge Martin è pronto a risalire in sella e riprendere l'azione. Il campione in carica si prepara ai test di Misano con l'attenzione rivolta anche a Brno, sperando di ritrovare la forma migliore per affrontare la stagione 2025. La sua voglia di riscatto e la determinazione di Aprilia rendono il ritorno di Martin un appuntamento imperdibile per gli appassionati di MotoGP, pronti a vivere un emozionante nuovo capitolo.

Bologna, 7 luglio 2025 – Jorge Martin sempre più vicino al rientro. Il campione del mondo in carica non ha potuto difendere il titolo conquistato nel 2024 a causa di tre brutte cadute e Aprilia non si è goduta neanche un solo attimo dell’investimento fatto per contendere a Ducati il primato. La prima caduta nei test pre-stagione in Malesia, la seconda in allenamento per cercare di rientrare il prima possibile, la terza in Qatar, con Fabio Di Giannantonio che non ha potuto evitarlo. Insomma, una lunga sequenza di infortuni più o meno gravi, ma ora il pilota spagnolo prova a mettersi alle spalle la sfortuna e a tornare in pista, tra i colleghi che da tanto tempo lo aspettano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motogp, Martin torna in pista: test a Misano con vista Brno

