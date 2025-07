Un uomo è salito su un pilone di 30 metri senza riuscire a scendere | paura al Kappa Festival

Durante il celebre Kappa FuturFestival di Torino, un uomo ha deciso di sfidare le altezze salendo su un pilone di 30 metri, scatenando paura e preoccupazione tra i presenti. La sua impresa, tutt’altro che spettacolare, si è trasformata in un’emergenza quando non è riuscito a ridiscendere: sono intervenuti i vigili del fuoco per salvarlo. La scena ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando quanto possa essere rischioso lasciarsi trasportare dall’emozione del momento...

È successo ad uno spettatore del Kappa FuturFestival, festival internazionale di musica elettronica, che si svolge ogni anno a Torino dal 2009. Lo spettatore ha deciso di salire, durante la manifestazione, su un pilone alto trenta metri. Una volta arrampicato, ha trovato difficoltà nello scendere: sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Kappa Festival di Torino, uomo sale su pilone di 30 metri e non riesce a scendere. A salvare l’uomo i vigili del fuoco in servizio ordinario che, insieme ad altri mezzi accorsi sul posto, tra cui un’autoscala, hanno permesso al ragazzo di scendere, per poi affidarlo al soccorso sanitario. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Un uomo è salito su un pilone di 30 metri senza riuscire a scendere: paura al Kappa Festival

In questa notizia si parla di: festival - kappa - pilone - metri

Kappa Futur Festival a Torino: a Parco Dora l'invasione di star della musica elettronica internazionale - Dal 4 al 6 luglio 2025, il Kappa Futur Festival trasforma Torino nel cuore pulsante della musica elettronica globale, invadendo il Parco Dora con oltre 100 star internazionali.

AVVISTATO A TORRE FARO SQUALO VERDESCA A POCHI METRI DALLA RIVA Mattinata fuori dal comune a Torre Faro: nelle acque cristalline della spiaggia del Pilone avvistato un giovane squalo verdesca (Prionace glauca) a pochi metri dalla riva fra lo s Vai su Facebook

Kappa Festival: un uomo sale su un pilone di 30 metri e non riesce a scendere, salvato dai vigili; Torino – Follia al ‘Kappa Festival’: sale su un pilone alto 30 metri, poi non riesce a scendere. Salvato dai Vigili del Fuoco; Un ragazzo si arrampica su un pilone delle ex acciaierie Fiat: sospeso il Kappa Futur Festival.

Kappa Festival: un uomo sale su un pilone di 30 metri e non riesce a scendere, salvato dai vigili - Young Noble, morto suicida a 47 anni il rapper grande amico e collaboratore di Tupac Shakur L’errore della doccia fredda, dormire nudi e bere bibite ghiacciate. Segnala msn.com

Sale su un pilone di 30 metri al Kappa FuturFestival, salvo - Uno spettatore del Kappa FuturFestival, il festival internazionale di musica elettronica che si chiude oggi al Parco Dora a Torino, è salito su un pilone alto trenta metri, poi si è trovato in diffico ... msn.com scrive