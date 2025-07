Wimbledon un super Cobolli batte anche Cilic e accede per la prima volta ai quarti

Wimbledon 2025 si anima con una straordinaria impresa: Flavio Cobolli, talento italiano emergente, supera anche Cilic e conquista per la prima volta i quarti di uno Slam. La sua crescita impressiona gli appassionati di tennis e rafforza la sua posizione tra le promesse più promettenti del circuito. Con questa vittoria, il giovane azzurro continua a scrivere pagine indimenticabili della sua carriera, dimostrando che il sogno può diventare realtà . La sua avventura è solo all'inizio.

Cobolli continua il suo grande percorso a Wimbledon e batte anche Cilic. L’azzurro accede per la prima volta ai quarti di uno Slam. La favola di Flavio Cobolli a Wimbledon 2025 prosegue. Il classe 2002, che ha compiuto 23 anni lo scorso maggio, prosegue nella sua meravigliosa cavalcata nella splendida cornice dell’erba inglese di Wimbledon. Un torneo di altissimo livello per l’azzurro, che lo ha visto presentarsi al match odierno con un percorso netto da nove set vinti e nessuno perso. Nella sfida di oggi, Cobolli ha concesso un set al croato Marin Cilic che, però, non è riuscito a portare a casa il match. 🔗 Leggi su Sportface.it

