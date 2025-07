jonathan anderson ha un nuovo piano per jw anderson

intense. Ma Jonathan Anderson ha una strategia innovativa: un piano ambizioso che rivoluzionerà JW Anderson. Con la sua visione creativa e un approccio multidisciplinare, trasformerà ogni sfida in un’opportunità, portando il brand a nuovi livelli di successo. Scopriamo insieme come questa mossa audace cambierà il panorama della moda contemporanea e quali sorprese ci riserva il suo nuovo progetto.

Quando a inizio giugno Jonathan Anderson è stato ufficialmente nominato come nuovo direttore creativo di Dior, su internet la domanda più frequente era «come farà a fare tutto?». Il designer irlandese è sempre stato parecchio impegnato, diviso tra il suo brand omonimo, le collezioni con Uniqlo e quelle di Loewe, e adesso – con l'onere e l'onore di lavorare a tutte le collezioni della Maison – le cose stavano iniziando a diventare ancora più complicate. La soluzione era dietro l'angolo, almeno in parte. Jonathan Anderson ha infatti annunciato la scelta di voler ricalibrare JW Anderson, il brand fondato nel 2008 e diventato negli anni uno spazio di sperimentazione per il designer.