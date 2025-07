Parabiago i preparativi per l’omicidio di Fabio Ravasio | Adilma e i suoi cercavano un killer a pagamento

Parabiago sta tremando: nuovi inquietanti dettagli emergono nel processo per l’omicidio di Fabio Ravasio, orchestrato con una freddezza sorprendente. Durante l’ultima udienza, una testimonianza rivelatrice ha svelato come Adilma e i suoi complici cercassero un killer a pagamento, confermando che l’evento non fu casuale ma frutto di una pianificazione meticolosa. La verità sta venendo a galla, e il mistero si infittisce, lasciando tutti senza parole.

Busto Arsizio, 7 luglio 2025 - Nuovo colpo di scena nel processo in Corte d’Assise per l’omicidio di Fabio Ravasio, il commerciante di Parabiago travolto e ucciso da un’auto nell’agosto del 2024. Durante l’ultima udienza, una testimonianza scottante ha acceso ancora di più i riflettori su quello che, a tutti gli effetti, appare come un omicidio premeditato nei minimi dettagli. Non si trattò di una vendetta improvvisata, ma di un piano in cui, secondo le testimonianze, si cercò “esplicitamente di assoldare un killer a pagamento”. In audizione protetta. A svelarlo è stato uno dei figli minori di Adilma, la cinquantenne brasiliana principale imputata nel processo insieme ad altri sette accusati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parabiago, i preparativi per l’omicidio di Fabio Ravasio: Adilma e i suoi cercavano un killer a pagamento

In questa notizia si parla di: omicidio - parabiago - fabio - ravasio

