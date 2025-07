LIVE Cobolli-Cilic 6-4 6-4 6-7 7-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro fa la storia!

L’emozione è alle stelle al Wimbledon 2025, dove Flavio Cobolli ha scritto una pagina memorabile, superando avversari e sfidando i pronostici. Dopo tre ore di battaglia epica, il giovane talento italiano si è assicurato un posto nei quarti di finale, alimentando la speranza di portare a casa la gloria. L’Italia fa storia: ora, l’attenzione si concentra sul grande match tra De Minaur e Nole Djokovic. Si chiude qui questa straordinaria giornata di sport!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell’impresa compiuta da Flavio COBOLLI, che si issa in quarti di finale e adesso fa il tifo per Alex De Minaur contro Nole Djokovic sul Centrale. Un saluto sportivo! L’Italian Day prosegue! 15:43 Tre ore e mezzo di battaglia per i quarti! Non smette di piangere Stefano Cobolli, il padre! Con la prima Cobolli ha vinto il 78% di punti, con un clamoroso 85% nel primo set e un irreale 93% nel secondo. Poi la grande tensione, la partita che sembrava giungere al quinto sul 4-3 e servizio Cilic, ma alla fine solo 3 vincenti in più per Cilic (48 a 45) ma ben 64 gratuiti del croato contro i 47 di Flavio. 🔗 Leggi su Oasport.it