Lavori pubblici | via alla riqualificazione del Fosso Rotina a Filettole

A Filettole, il cantiere per la riqualificazione del Fosso Rotina prende il via, garantendo un intervento essenziale per la sicurezza della frazione e della scuola primaria “Casella”. A partire da mercoledì 9 luglio, via della Pieve sarà completamente chiusa al traffico per permettere lavori cruciali nel miglioramento del sistema idraulico. Questi interventi rappresentano un passo fondamentale per la tutela della comunità e l’efficienza del patrimonio pubblico, consolidando un impegno concreto verso un futuro più sicuro.

Vecchiano (PI), 7 luglio 2025 – Da mercoledì 9 luglio al via la chiusura totale alla circolazione di via della Pieve a Filettole, all'altezza del cancello di accesso al resede della scuola primaria "Casella" della frazione filettolina. "La chiusura si rende indispensabile per lo svolgimento dei lavori, che entrano nel vivo, per la riqualificazione idraulica del fosso Rotina funzionale alla sicurezza idraulica della scuola Primaria Casella a Filettole" spiega il sindaco Massimiliano Angori. "La chiusura al traffico dunque rimarrà in vigore per i successivi 13 giorni, in base al cronoprogramma degli interventi, indicativamente fino al 22 luglio.

