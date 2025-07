Concorso PNRR2 Cdc accorpate e punteggio idoneità concorso PNRR1 | con un solo titolo 25 punti su 50? In alcune regioni sì in altre no Cosa potrebbe accadere dal 2026 27

Il concorso PNRR2 si trova al centro di un acceso dibattito: le divergenze nei punteggi e nelle modalità di valutazione delle classi di concorso, specialmente tra regioni e con l’accorpamento dei titoli, rischiano di influenzare il destino dei candidati già idonei a partire dal 2026/27. Quali scenari si apriranno? Scopriamo insieme le implicazioni di questa complessa questione e le possibili evoluzioni future.

La fase di valutazione dei titoli del concorso PNRR2 si inceppa, a nostro parere, sulla valutazione dei titoli. Segnalata infatti una disparità nel punteggio attribuito al superamento del concorso PNRR1 in caso di classi di concorso accorpate ai sensi del dm 2552023. Disparità che potrebbe "pesare" a partire dal 202627. L'articolo Concorso PNRR2, Cdc accorpate e punteggio idoneità concorso PNRR1: con un solo titolo 25 punti su 50? In alcune regioni sì, in altre no. Cosa potrebbe accadere dal 202627 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - pnrr2 - accorpate - punteggio

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

Concorso scuola PNRR2, graduatoria: aver superato superato PNRR1 per classi di concorso accorpate vale doppio punteggio? Vai su X

Concorso scuola PNRR2, graduatoria: aver superato superato PNRR1 per classi di concorso accorpate vale doppio punteggio? Vai su Facebook

Concorso scuola PNRR2, graduatoria: aver superato superato PNRR1 per classi di concorso accorpate vale doppio punteggio?; Concorso PNRR2, Cdc accorpate e punteggio idoneità concorso PNRR1: con un solo titolo 25 punti su 50? In alcune regioni sì, in altre no. Cosa potrebbe accadere dal 2026/27; Concorso scuola e classi di concorso accorpate: PNRR1 superato per AM12 si può valutare nel PNRR2 per AS12?.

Concorso scuola PNRR2, graduatoria: aver superato superato PNRR1 per classi di concorso accorpate vale doppio punteggio? - Ritorniamo su una tematica affrontata in seguito ad una segnalazione giunta in redazione, ossia la valutazione del concorso PNRR1 superato in due classi di concorso accorpate e la sua valutazione nel ... orizzontescuola.it scrive

Concorso docenti PNRR2: come funziona la graduatoria e chi entra in ruolo nel 2025 - Concorso docenti PNRR2: Tutte le novità su punteggi, idonei, integrazione extra del 30% e calendario per le nomine a tempo indeterminato ... Come scrive catania.liveuniversity.it