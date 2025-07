wimbledon 2025 cobolli batte anche cilic e vola ai quarti

Wimbledon 2025 racconta una storia di incredibili successi e sorprese, e il protagonista di oggi è Flavio Cobolli. Il giovane tennista romano, numero 24 del mondo, ha scritto una pagina memorabile vincendo contro Marin Cilic e raggiungendo i quarti di finale per la prima volta in un Major. Un traguardo che consacra il suo talento e il suo futuro nel circuito. La strada verso la gloria è ormai tracciata — e questa è solo l'inizio.

A Wimbledon 2025 prosegue il momento d’oro di Flavio Cobolli. Il tennista romano, numero 24 del mondo (ma già dalla prossima settimana entrerà nei primi 20) ha sconfitto oggi, 7 luglio, l’esperto croato Marin Cilic con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Per Cobolli dunque storico passaggio ai quarti di finale, per la prima volta in uno Slam. New achievement unlocked? Forza, @cobollifla?? #Wimbledon pic.twitter.comZmO5sS8LXC — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025 Cobolli: dalle giovanili della Roma alla ribalta nel tennis. Flavio Cobolli non ha sempre fatto il tennista: da piccolo aveva cominciato con il calcio. 🔗 Leggi su Lapresse.it