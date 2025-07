Come vice-Meret spunta il nome di Falcone del Lecce

Mentre il Napoli cerca un vice Meret ideale, sul tavolo spunta il nome di Falcone del Lecce, portiere di grande talento e esperienza. La dirigenza azzurra è al lavoro per trovare la soluzione perfetta che possa supportare il numero uno partenopeo, anche alla luce del recente rinnovo. La candidatura di Falcone rappresenta un’opportunità interessante, ma quali saranno le prossime mosse? Restate sintonizzati, perché il mercato si muove rapidamente e le sorprese sono dietro l’angolo.

L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

