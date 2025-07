Cascina la Croce Rossa in festa | è arrivato il nuovo mezzo per il trasporto sociale

Cascina si accende di entusiasmo e solidarietà con l’arrivo del nuovo mezzo per il trasporto sociale della Croce Rossa. Durante una cerimonia coinvolgente a San Frediano a Settimo, il presidente Antonio Santoro ha presentato con orgoglio il pulmino che potenzia i servizi dedicati alla comunità. Un investimento che testimonia l’impegno costante dell’associazione nel migliorare la qualità delle assistenze offerte. Ci siamo impegnati per rinnovare il nostro impegno verso chi ha più bisogno, garantendo un futuro di speranza e supporto.

Cascina (PI), 7 luglio 2025 – Una partecipata cerimonia si è svolta nella sede della Croce Rossa di San Frediano a Settimo. Nello spazio esterno della struttura di via Tosco Romagnola il presidente del Comitato Cri, Antonio Santoro, ha presentato il nuovo mezzo per il trasporto sociale. Tante le uniformi rosse radunate per salutare l'arrivo di un pulmino che dà maggiore qualità al servizio all'associazione. "Ci siamo impegnati per rinnovare il parco mezzi - ha raccontato il presidente Santoro -. Il nuovo pulmino sarà dedicato a varie forme di trasporto sociale. Ringrazio le aziende e le istituzioni che ci hanno dato una mano per raggiungere questo risultato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cascina, la Croce Rossa in festa: è arrivato il nuovo mezzo per il trasporto sociale

In questa notizia si parla di: trasporto - sociale - cascina - croce

'Ti porto io', il trasporto sociale si amplia: aperto anche agli over65 con disabilità - Buone notizie per la comunità di Ferrara! Il trasporto sociale si amplia, ora aperto anche agli over 65 con disabilità, rafforzando il supporto a chi ne ha più bisogno.

Taglio del nastro alla Croce Rossa di San Frediano. Il presidente del Comitato, Antonio Santoro, ha presentato le caratteristiche del nuovo mezzo per il trasporto sociale, con una partecipata cerimonia nello spazio esterno della sede di via Tosco Romagnola. Vai su Facebook

Cascina, la Croce Rossa in festa: è arrivato il nuovo mezzo per il trasporto sociale; Nuovo pulmino sociale per la Croce Rossa di San Frediano; Servizio Trasporto Disabili – anno di servizio 2025-26.

Cascina: via alle domande per contributi al trasporto scolastico di alunni con disabilità - Il bando è rivolto a tutti gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado ... Si legge su msn.com

Trasporto sociale nel Coros: Croce Gialla di Ploaghe e AVIS di Ittiri subentrano all’AVIS Uri - Giu 1, 2023 #avis, #avis uri, #croce gialla, #ittiri, #Ploaghe, #Unione del Coros Sono la Croce Gialla di Ploaghe e l’Avis di Ittiri i nuovi operatori che gestiranno il trasporto sociale dell ... Secondo sassarinotizie.com