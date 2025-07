Grandine raffiche di vento e temporali | scatta una nuova allerta per maltempo a Milano e in Lombardia

Il maltempo si abbatte ancora sulla Lombardia, con grandine, raffiche di vento e temporali che tengono in allerta Milano e provincia. Dopo il primo avviso, un nuovo allarme arancione e giallo è stato emesso, segnalando possibili rovesci intensi tra la sera di lunedì 7 e le prime ore di martedì 8 luglio. La regione si prepara ad affrontare un’ondata di eventi atmosferici che potrebbero mettere a dura prova i cittadini e le infrastrutture. Restate aggiornati per proteggere voi stessi e i vostri cari.

Da un’allerta meteo all’altra in Lombardia: neanche il tempo di mandare in archivio l’ultimo avviso di Regione Lombardia ed eccone un altro pubblicato attorno alle 13.30 per annunciare nuovi possibili rovesci sui territori regionali per la serata di lunedì 7 luglio e fino all’alba di martedì 8 luglio: allerta arancione, quella per rischio moderato, per i temporali su quasi tutte le province lombarde dove risulta anche un alert giallo (rischio ordinario) per rischio idrogeologico. Un albero caduto a Milano, 6 luglio 2025. Una forte pioggia, accompagnata da un vento impetuoso si e' abbattuto su Milano con cielo coperto, quasi notturno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Grandine, raffiche di vento e temporali: scatta una nuova allerta per maltempo a Milano e in Lombardia

In questa notizia si parla di: lombardia - allerta - temporali - grandine

Temporali forti sulla Lombardia, allerta gialla dalle 6 del 20 maggio. Le province coinvolte - Martedì 20 maggio 2025, la Lombardia è in allerta gialla a causa di temporali forti previsti sul territorio, coinvolgendo province come Milano.

#Allerta #meteo, clou del peggioramento: violenti #temporali, fulmini e grandine tra Liguria, Piemonte e Lombardia Vai su Facebook

#Allerta #meteo, clou del peggioramento: violenti #temporali, fulmini e grandine tra Liguria, Piemonte e Lombardia Vai su X

Allerta meteo, supercella temporalesca a Nord, ancora afa al Sud. Bacoli, 99 mm di acqua in un'ora - Robecchetto (Milano) in lutto per la donna morta sotto un albero caduto (Video); Allerta arancione per temporali e grandine: nuova ondata di maltempo a Como e in Lombardia; Grandine, raffiche di vento e temporali: scatta una nuova allerta per maltempo a Milano e in Lombardia.

Grandine, raffiche di vento e temporali: scatta una nuova allerta per maltempo a Milano e in Lombardia - Rischio diffuso in serata e fino a martedì mattina di rovesci, allagamenti e frane dopo una giornata soleggiata. Come scrive ilgiorno.it

Allerta meteo arancione per temporali, maxi grandine e vento: quando e le zone più a rischio in Lombardia - Dopo il caldo record degli scorsi giorni è allarme maltempo fino alla mattina di lunedì 7 luglio: possibili fenomeni anche molto inten ... Segnala ilgiorno.it