Padel Fip Silver Treviso | in finale successo per Rubini-Rodriguez

Una battaglia mozzafiato tra coppie di livello internazionale ha infiammato il Padel Club X4 di Treviso, dove Juani Rubini e Alonso Rodriguez hanno trionfato nella finale del FIP Silver Mediolanum Padel Cup. Dopo oltre due ore di sfida intensa e combattuta, i campioni si sono imposti con determinazione e talento. La loro vittoria segna un nuovo capitolo emozionante nel mondo del padel italiano ed europeo, lasciando tutti con il fiato sospeso e la voglia di saperne di più.

Roma, 7 lug. (askanews) – Dopo oltre due ore di gioco ad altissimo ritmo, l’argentino Juani Rubini e lo spagnolo Alonso Rodriguez hanno conquistato la terza tappa del FIP Silver Mediolanum Padel Cup, andata in scena al Padel Club X4 di Treviso. In finale – si legge in una nota – Rubini e Rodriguez hanno battuto la coppia composta dal siciliano Flavio Abbate e dall’italo-spagnolo Alvaro Montiel Caruso con il punteggio di 6-7 7-6 6-4 al termine di una battaglia chiusa nei dettagli del terzo set. “Alla fine si è deciso tutto per un soffio e qualche punto, ma loro hanno giocato bene e hanno meritato”, ha commentato la coppia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it