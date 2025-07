Polizia Colosimo | Sco centrale in lotta a criminalità organizzata

La lotta alla criminalità organizzata richiede impegno costante e rinnovato. LaPolizia Colosimo e lo SCO centrale si distinguono come pilastri fondamentali in questa battaglia, dimostrando che la deterrenza e l’azione strategica sono essenziali non solo per supportare la magistratura, ma anche per trasmettere ai cittadini un messaggio di sicurezza e determinazione. È fondamentale ricordare il passato per costruire un futuro più sicuro e resistere alle sfide odierne.

(LaPresse) – “Questo della Dac è un ventennale che ci serve per ricordarci che già negli anni delle stragi lo Sco fu centrale, ma quella che serve è ricordarci come oggi lo Sco debba e possa essere centrale. Come le forze di polizia investigative non solo servano alla magistratura, ma servono per raccontare ai cittadini fuori da qui come si combatte la criminalità organizzata”. Lo ha detto la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, a margine della cerimonia in occasione del ventennale della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Polizia, Colosimo: "Sco centrale in lotta a criminalità organizzata"

