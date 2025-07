Giugliano uomo scomparso in un canale | vigili del fuoco al lavoro per trovarlo

Una brutta emergenza scuote Giugliano: un uomo è scomparso nel canale vicino alla via Domiziana, e i vigili del fuoco sono al lavoro per ritrovarlo. Le squadre stanno scavando con determinazione nel canneto lungo il corso d'acqua, mentre le speranze di ritrovarlo sano e salvo si fanno intense. La comunità resta in trepidante attesa, sperando in un lieto fine che possa ridare serenità a tutti.

Giugliano, uomo scomparso in un canale: vigili del fuoco a lavoro per trovarlo; Scomparso giovane, i vigili del fuoco ispezionano un canale lungo la Domiziana

