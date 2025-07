Vomero multati i dehors di via Luca Giordano e via Scarlatti | maxi-blitz della Polizia Locale

Nel cuore del Vomero, un maxi blitz della Polizia Locale ha portato al controllo di dehors e attività commerciali in via Luca Giordano e via Scarlatti, con 21 sanzioni complessive. La Presidente Cozzolino invita ora il Suap a intervenire tempestivamente con diffide, rafforzando l’impegno per migliorare la qualità urbana e il decoro del quartiere. Un segnale deciso che sottolinea l’attenzione alle regole e alla vivibilità del nostro territorio.

Controlli amministrativi della Polizia Locale nell'area pedonale del Vomero: elevate 21 sanzioni. La Presidente Cozzolino: "Ora il Suap faccia le diffide". 🔗 Leggi su Fanpage.it

