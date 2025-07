Libri di testo 2025 | rincari minimi ma servono più aiuti per le famiglie

Con l'inizio del nuovo anno scolastico alle porte, i rincari minimi dei libri di testo per il 2025 rappresentano una buona notizia, ma evidenziano anche la necessità di maggiori aiuti per le famiglie. L'Associazione Italiana Editori ha annunciato aumenti contenuti e in linea con l'inflazione, dimostrando attenzione alle esigenze delle famiglie. Tuttavia, resta fondamentale chiedersi come garantire l’accesso equo all’istruzione in un panorama di costi in crescita.

L’Associazione Italiana Editori (AIE) ha comunicato i nuovi prezzi dei libri di testo per l’anno scolastico 2025, fissando aumenti minimi: +1,7% per la scuola secondaria di primo grado e +1,8% per quella di secondo grado. Questi dati risultano perfettamente allineati con l’inflazione annua stimata dall’Istat a maggio (1,7%). Gli editori hanno stabilito i prezzi a . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

