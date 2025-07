Inondazioni in Texas il video in time-lapse della piena del fiume Llano

La devastante inondazione nel Texas, culminata nella piena del fiume Llano, ha trasformato il paesaggio e segnato profondamente le vite di migliaia di persone. Con 41 dispersi e oltre 80 vittime, tra cui 21 bambini, questa calamit√† si configura come una delle pi√Ļ gravi degli ultimi 100 anni negli Stati Uniti. "Quella del Texas √® una catastrofe" che si verifica una volta ogni "100 anni". √ą orribile da...

Idispersi a causa delle alluvioni in Texas sono 41.¬†I morti sono invece pi√Ļ di 80, di cui 21 bambini, ma le autorit√† hanno avvertito che questa cifra √® destinata ad aumentare con il lavoro dei soccorritori per recuperare i corpi.¬†Il diluvio, iniziato il 4 luglio,¬†√® diventato¬†una delle inondazioni pi√Ļ mortali¬†negli Stati Uniti degli ultimi 100 anni. "Quella del Texas √® una catastrofe" che si verifica una volta ogni "100 anni. √ą orribile da guardare", ha detto Donald Trump. "Probabilmente andr√≤ in Texas venerd√¨. Avrei voluto andarci oggi ma abbiamo dato un po' di tempo per non intralciare", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti che ieri ha firmato¬†una dichiarazione di grave disastro¬†per la Contea di Kerr in modo da "garantire che i nostri coraggiosi soccorritori¬†dispongano immediatamente delle risorse di cui hanno bisogno". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it ¬© Ilfoglio.it - Inondazioni in Texas, il video in time-lapse della piena del fiume Llano

