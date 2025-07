I consulenti della difesa di Sempio | Impronta 33? Sudore e non sangue

I consulenti della difesa di Sempio sottolineano che l'impronta 33, associata all’accusa, presenta un’impronta di sudore e non di sangue, gettando nuova luce sul caso di Chiara Poggi. Mentre si intensificano le indagini, Luciano Garofano e Luigi Bisogno mettono in discussione le conclusioni ufficiali, evidenziando dettagli che potrebbero rivoluzionare la ricostruzione dei fatti. La verità, ora più che mai, sembra ancora sfuggente.

Mentre prosegue la nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, la 26enne di Garlasco uccisa il 13 agosto 2007, Luciano Garofano e Luigi Bisogno, i due consulenti nominati dalla difesa del nuovo indagato Andrea Sempio hanno depositato un'integrazione della consulenza con cui hanno già contestato le conclusioni dei consulenti dei pm. La macchia ipotenare, presente sull'impronta 33 e repertata sul muro delle scale verso la cantina dove fu trovato il corpo della vittima, è una manifestazione fisiologica di contatto per accumulo di sudore e non una traccia di sangue. I due esperti della difesa hanno già sostenuto che i consulenti della Procura di Pavia, quando hanno attribuito l'impronta del palmo di una mano a Sempio, sono caduti in un "pregiudizio interpretativo", operando "in totale disaccordo alle procedure accreditate presso la Comunità scientifica".