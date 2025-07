Nadir e la maturità Valditara | 13 milioni e mille docenti per gli studenti stranieri che non conoscono l’italiano La sinistra? Fa solo propaganda

Nadir, giovane studente pakistano di 20 anni, sogna un futuro migliore in Italia. Arrivato nel 2020, ha affrontato con determinazione la sfida della maturità, ma purtroppo il gap linguistico lo ha frenato. La sua storia, condivisa da amici e insegnanti in una lettera aperta, denuncia un’ingiustizia che mette in discussione il sistema di integrazione e supporto agli studenti stranieri. Una vicenda che solleva importanti riflessioni sul valore dell’inclusione e della solidarietà.

Nadir ha vent’anni, è arrivato nel 2020 dal Pakistan e quest’anno ha sostenuto la maturità. Non l’ha passata a causa del gap linguistico. I suoi compagni di classe e gli insegnanti hanno scritto una commovente lettera aperta per denunciare quella che ritengono essere stata un’ingiustizia, descrivendo l’impegno e i sacrifici del ragazzo per superare il traguardo. Il Corriere di Bologna, che racconta la vicenda, dà ampio conto anche delle critiche al sistema scolastico mosse dai docenti che hanno seguito Nadir nel suo percorso e che ora chiedono una revisione del sistema. In realtà, il ministero dell’Istruzione quella revisione l’ha già avviata, come strategia complessiva per favorire l’integrazione e mettere i ragazzi come lui in condizione di non rimanere indietro – nonostante gli sforzi – per il deficit di conoscenza dell’italiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it