Caso Garlasco si laureò alla Bocconi con 110 e lode mentre era indagato | cosa fa oggi Alberto Stasi

Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha ottenuto una laurea con 110 e lode alla Bocconi mentre era sotto indagine. Oggi, in regime di semi-libertà, lavora come contabile, ma il caso Garlasco continua a scuotere le cronache, riaccendendo i riflettori su un tragico episodio che ancora divide l’opinione pubblica. La vicenda dimostra come la vita possa intrecciarsi tra successi accademici e complicate questioni giudiziarie.

Condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, Alberto Stasi ha conseguito una laurea con 110 e lode alla Bocconi mentre era sotto accusa. Oggi, in regime di semi-libertà, lavora come contabile. Ma con le indagini riaperte e nuovi sospettati, il caso di Garlasco torna sotto i riflettori. Ecco perché interessa anche il mondo della scuola L'omicidio

