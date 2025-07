Iran il presidente Pezeshkian accusa Israele | Hanno provato ad uccidermi

In un’escalation di tensione internazionale, il presidente iraniano Pezeshkian accusa Israele di aver tentato di ucciderlo durante una riunione, descrivendo un presunto attacco di bombardamento mirato. Un’accusa grave che mette in discussione le relazioni tra i due paesi, finora mai ufficialmente affrontata con tali accuse pesanti. La comunità internazionale resta in attesa di chiarimenti, mentre le implicazioni di questo scontro potrebbero segnare un nuovo capitolo nelle dinamiche geopolitiche del Medio Oriente.

"Israele ha cercato di bombardare la zona in cui si stava tenendo una riunione a cui stavo partecipando", ha spiegato Pezeshkian, non rilasciando però altre informazioni su quanto avvenuto. Un'accusa gravissima nei confronti dello Stato ebraico che fino a questo momento non ha mai parlato di un tentativo di assassinio, né della volontà di metterlo in atto.

