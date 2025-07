Fioravanti Ascoli è il sindaco più amato d' Italia | Vi spiego il mio segreto Calcinaro Fermo in top 5

Scopri come Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli, ha conquistato il cuore degli italiani, risultando il primo in classifica, mentre Paolo Calcinaro si posiziona al quinto posto a Fermo. Questo successo riflette un modo innovativo di amministrare, basato su trasparenza e vicinanza ai cittadini. Vuoi sapere qual è il segreto dietro questa popolarità ? Ecco tutto ciò che devi conoscere.

ASCOLI - Marco Fioravanti (Ascoli) sindaco più amato d'Italia, Paolo Calcinaro (Fermo) quinto. È il risultato emerso da Governance Poll, realizzato da  Noto Sondaggi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Fioravanti (Ascoli) è il sindaco più amato d'Italia: «Vi spiego il mio segreto». Calcinaro (Fermo) in top 5.

In questa notizia si parla di: ascoli - fioravanti - sindaco - amato

Ascoli Piceno rinasce dall’ex Carbon: il sindaco Fioravanti guida la svolta tra bonifica, sostenibilità e imprese - Ascoli Piceno segna una nuova era di rinascita grazie al sindaco Fioravanti, che guida un’iniziativa di bonifica sostenibile nel quartiere San Marcello.

#Fioravanti, sindaco di centrodestra di #Ascoli, è il più amato d'#Italia. Dove sprofonda #Gualtieri https://iltempo.it/politica/2025/07/07/news/classifica-sindaci-governatori-sole-24-ore-fioravanti-centrodestra-ascoli-gualtieri-43278754/… #classifica #7luglio Vai su X

Al secondo e terzo posto Luca Zaia e Alberto Cirio. Il sindaco più apprezzato? Marco Fioravanti di Ascoli Piceno. Il Governance Poll del Sole 24 Ore https://bit.ly/4eKyjq4 Vai su Facebook

Fioravanti (Ascoli) è il sindaco più amato nel 2025, Fedriga (Friuli) primo tra i governatori; Fioravanti sindaco di Ascoli è il più amato d'Italia: “Una gioia incredibile, grazie a tutti”; Marco Fioravanti di Ascoli Piceno il sindaco più amato, flop Sala - Gualtieri a Milano e Roma: la classifica.

Fioravanti (Ascoli) è il sindaco più amato d'Italia: «Vi spiego il mio segreto». Calcinaro (Fermo) in top 5. - Marco Fioravanti (Ascoli) sindaco più amato d'Italia, Paolo Calcinaro (Fermo) quinto. Riporta corriereadriatico.it

Ad Ascoli il sindaco più amato d'Italia, 'umanità e concretezza' - E' la prima volta in vetta al governance poll per un sindaco marchigiano e per un primo cittadino di Fratelli d'Itali ... Scrive msn.com