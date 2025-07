Davide Bortoletto motociclista di 26 anni muore in un incidente contro un' auto sulla Strada dei vivai

Tragedia sulla Strada dei Vivai a Saonara: un giovane motociclista, Davide Bortoletto, di soli 26 anni, perde la vita in un drammatico incidente contro un'auto. Il sinistro ha sconvolto la comunità e sollevato ancora una volta il tema della sicurezza stradale. In un istante, tutto cambia, lasciando un vuoto che niente potrà colmare.

SAONARA (PADOVA) - Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 7 luglio, intorno alle 13 sulla Strada dei vivai a Saonara. La vittima è Davide. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Davide Bortoletto, motociclista di 26 anni muore in un incidente contro un'auto sulla Strada dei vivai

