torna il Master della Sant'Anna su vini italiani e mercati mondiali, un appuntamento imperdibile per chi desidera eccellere nel settore vitivinicolo. Giunto all’undicesima edizione, questo percorso formativo di eccellenza, riconosciuto a livello internazionale, prepara professionisti qualificati in comunicazione e marketing del vino. Le iscrizioni sono aperte fino al 6 ottobre 2025: non perdere l’occasione di far crescere la tua carriera nel mondo del vino e dei mercati globali.

Pisa, 7 luglio 2025 - È ormai accreditato come punto di riferimento per formare professioniste e professionisti in comunicazione e marketing del settore vitivinicolo, una delle eccellenze del nostro Paese. Giunto all'undicesima edizione, il Master Universitario di primo livello "Vini italiani e mercati mondiali" apre le iscrizioni per il nuovo anno accademico, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 6 ottobre 2025. Il Master, organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in maniera congiunta con l'Università di Pisa, l'Università per Stranieri di Siena, l'Università di Siena e l'Associazione Italiana Sommelier (AIS), ha riscontrato un successo crescente negli ultimi anni, a dimostrazione di un forte interesse per il percorso formativo proposto e delle ottime prospettive professionali che si aprono a chi consegue questo titolo universitario.

