Banca Mediolanum a giugno 2025 raccolta netta di €721 milioni e risparmio gestito di 762 milioni di euro

Banca Mediolanum si conferma protagonista nel panorama finanziario italiano, con una raccolta netta di oltre 8,36 miliardi di euro e un risparmio gestito che supera i 160 miliardi a giugno 2025. I risultati commerciali raggiunti, con oltre 1,09 miliardi di euro nel semestre e più di 6 miliardi dall’inizio dell’anno, evidenziano una crescita solida e costante. Doris sottolinea: “Con forte raccolta e crescita organica, puntiamo su rete Family Banker e nuove iniziative per i clienti nella seconda parte dell’anno,”.

Con risultati commerciali per €1,09 miliardi a giugno e €6,1 miliardi da inizio anno, Banca Mediolanum chiude un semestre solido; Doris: "Forte raccolta e crescita organica, puntiamo su rete Family Banker e nuove iniziative per i clienti nella seconda parte dell'anno"

