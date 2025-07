Al via la quarta edizione del FestivalArteInVivo

Al via la quarta edizione del Festival ArteInVivo, un evento che trasforma San Lucido in un palcoscenico di creatività e multiculturalità. Sin dal suo debutto nel 2021, questa kermesse ha conquistato il cuore di migliaia di visitatori, portando avanti con successo il sogno di condividere l’arte come esperienza collettiva. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cultura e innovazione, che quest’anno promette ancora emozioni indimenticabili e nuove scoperte.

Roma, 7 lug. (askanews) – Continua anche nell’estate 2025 il percorso del Festival ArteInvivo, il progetto visionario che, puntando, sin dalla sua nascita nel 2021, sulla “condivisione dell’arte, intesa come esperienza collettiva e multiculturale, ha decisamente vinto la sua scommessa anche dal punto di vista turistico, tanto da far tornare ogni anno a San Lucido (Cs) ben il 92% dei partecipanti delle passate edizioni. Giunta alla sua quarta riconferma, la manifestazione, ideata dalle direttrici artistiche Loredana Ruggieri e Francesca Stocchi e dalla project manager Sophie Ravel, patrocinata dall’Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Spagna in Italia e con il contributo della Regione Calabria per uno degli “Eventi e Manifestazioni innovative e sperimentali” di “Calabria straordinaria”, proporrà dal 21 al 26 luglio un nuovo programma ricco di spettacoli e masterclass di flamenco, musica e concerti, corsi di yoga, artigianato locale, enogastronomia e molto altro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

