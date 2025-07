Omicidio Marco Magagna di Arese giudizio immediato per Stella Boggio di Limbiate

A metà settembre si aprirà il processo con rito immediato per Stella Boggio, la 33enne di Limbiate accusata di aver ucciso il compagno Marco Magagna, 38 anni, nella loro casa di Bovisio Masciago. Un tragico episodio che ha scosso la comunità e sollevato numerosi interrogativi sulla gestione della violenza domestica. Resta da scoprire quale sarà l’esito di questa drammatica vicenda, che mette in luce le sfide del sistema giudiziario e della società nel prevenire tali tragedie.

Si aprirà a metà settembre il processo con rito immediato per Stella Boggio, 33enne di Limbiate che ha ucciso il 6 gennaio scorso il compagno 38enne Marco Magagna, di Arese, nella casa in cui convivevano a Bovisio Masciago. La Procura di Monza ha chiesto il giudizio immediato della donna, che si trova ancora agli arresti . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Omicidio Marco Magagna di Arese, giudizio immediato per Stella Boggio di Limbiate

In questa notizia si parla di: immediato - marco - magagna - arese

Risoluzione di Di Marco su Linea Verde: "Gestione imbarazzante, necessario immediato ripristino linee originarie" - Il consigliere regionale del Pd, Antonio Di Marco, lancia un appello urgente: ripristinare le corse della Linea Verde colpite da una gestione disastrosa.

Omicidio Marco Magagna di Arese, giudizio immediato per Stella Boggio di Limbiate; Processo con giudizio immediato per Stella Boggio accusata dell'omicidio del compagno Marco Magagna; Omicidio di Marco Magagna a Bovisio Masciago, Stella Boggio da tre mesi in attesa del suo destino. Nessun verdetto dal Riesame.

Oggi l’addio a Marco Magagna. Gli amici aresini lo difendono: "Non è mai stato un violento" - MSN - L’occasione per dare l’ultimo saluto al 38enne di Arese sarà alla chiesa parrocchiale di “Santa Maria aiuto dei ... Da msn.com

Funerali di Marco Magagna ad Arese, folla e applausi per il 38enne ucciso dalla compagna Stella Boggio: «Ricorderemo il suo sorriso» - Corriere della Sera - Arese si è stretta attorno al dolore della famiglia di Marco Magagna, il 38enne ucciso una decina di giorni fa dalla compagna Stella Boggio durante una lite in casa, partecipando ai funerali ... Scrive milano.corriere.it