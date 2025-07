Impresa Cobolli! Supera Cilic in 4 set e si prende i quarti di Wimbledon

"È un momento che non dimenticherò" esulta Flavio dopo il match. È l'ottavo italiano a superare gli ottavi a Londra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Impresa Cobolli! Supera Cilic in 4 set e si prende i quarti di Wimbledon

Impresa Cobolli ad Amburgo, vince il torneo battendo Rublev in due set - Flavio Cobolli, 23enne romano d'adozione e numero 35 del mondo, conquista il titolo all'ATP 500 di Amburgo, battendo Rublev in finale in due set.

Sinner, Sonego, Cobolli e la statistica mai vista prima a Wimbledon: momento storico per l'Italia I tennisti azzurri continuano a macinare record: tagliato un nuovo traguardo nel torneo londinese Il tennis italiano sta vivendo la sua epoca d'oro, le vittorie del 5 lug Vai su Facebook

Impresa Cobolli! Supera Cilic in 4 set e si prende i quarti di Wimbledon; Italiani in campo lunedì 7 luglio: Sinner, Sonego e Cobolli per un posto ai quarti. A che ora e dove vederli; Wimbledon: Cocciaretto sfiora l’impresa, Cobolli supera Mensik in tre set.

Cobolli nella storia: supera Cilic e accede per la prima volta ai quarti di finale di uno slam - Il tennista romano Flavio Cobolli supera il croato Cilic in quattro set nella sfida valevole gli ottavi di finale di Wimbledon, raggiungendo i quarti di finale di uno slam per la prima volta in ... Si legge su ilromanista.eu

Wimbledon: Cobolli ai quarti, battuto Cilic - Il romano, numero 24 del ranking Atp, ha battuto il 36enne croato Marin Cilic (n. Segnala ansa.it