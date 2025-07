Sepolta dal crollo del soffitto a 90 anni salva per miracolo dopo una notte sotto i calcinacci | paura a Bergamo

Sepolta sotto un crollo improvviso nel cuore di Bergamo, una donna di 90 anni ha vissuto un incubo notturno che si è trasformato in miracolo di sopravvivenza. Rimasta bloccata sotto i calcinacci per tutta la notte, ha dimostrato incredibile forza e determinazione. Nonostante lo shock e la paura, la donna è sempre...

Bergamo – Una notte di terrore quella vissuta da una donna di 90 anni nel centro di Bergamo, dove il crollo del controsoffitto della sua camera da letto ha rischiato di trasformarsi in tragedia. L'anziana, che vive da sola nell'appartamento di via Quarenghi, è rimasta sepolta sotto i calcinacci probabilmente dalle prime ore della sera di domenica, restando bloccata fino al mattino successivo. Nonostante lo shock e la paura, la donna è sempre rimasta cosciente durante le lunghe ore di prigionia sotto i detriti del soffitto ceduto. La sua salvezza è arrivata grazie alla cugina che, come ogni mattina, si reca da lei per la colazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sepolta dal crollo del soffitto a 90 anni, salva per miracolo dopo una notte sotto i calcinacci: paura a Bergamo

In questa notizia si parla di: bergamo - sotto - sepolta - crollo

Bergamo sotto stretta sorveglianza, la città si prepara a un estate di zone rosse: ecco quali sono - Bergamo si prepara a un'estate intensa e vigilata. Le "zone rosse" rimarranno attive, con controlli potenziati nelle aree più critiche.

Sepolta dal crollo del soffitto a 90 anni, salva per miracolo dopo una notte sotto i calcinacci: paura a Bergamo; Crolla controsoffitto in via Quarenghi, 90enne intrappolata sotto le macerie per ore; Il video del salvataggio della donna rimasta sotto le macerie della palazzina a Bari: il lungo applauso.

Sepolta dal crollo del soffitto a 90 anni, salva per miracolo dopo una notte sotto i calcinacci: paura a Bergamo - Anziana di 90 anni rimane bloccata dai pezzi del controsoffitto crollato nella sua camera da letto in via Quarenghi. Si legge su ilgiorno.it

Crollo in azienda Grana, imprenditore muore sepolto sotto 25mila forme - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crollo in azienda di Grana Padano, imprenditore muore sepolto sotto 25mila ... Secondo tg24.sky.it