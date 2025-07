Asllani in orbita Betis? Per ora sussiste un rifiuto! – Sky

Kristjan Asllani, talentuoso centrocampista dell’Inter, si trova attualmente al centro di un intrigante intreccio di mercato con il Betis. La squadra andalusa è fortemente interessata a ingaggiarlo, puntando a farne il sostituto ideale di Johnny Cardoso. Tuttavia, i nerazzurri chiedono almeno 15 milioni di euro, rendendo la trattativa ancora in stallo. La questione si fa calda: il futuro di Asllani potrebbe essere nel vivo della sessione estiva di mercato.

Kristjan Asllani potrebbe lasciare l'Inter nella sessione estiva di mercato, con il Betis che ha avviato le trattative per il suo ingaggio. La cifra richiesta dai nerazzurri non è inferiore ai 15 milioni di euro, una somma che corrisponde a quella spesa per poterlo acquistare dall'Empoli. Non vi è dubbio che la storia d'amore tra l'albanese e i meneghini potrebbe realmente tramontare in estate, ma occorre che tutte le parti coinvolte siano d'accordo sulla prossima strada da intraprendere.

