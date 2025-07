Allegri come Conte | Non iniziate il Milan non punta allo scudetto!

Massimiliano Allegri, alla sua seconda avventura al Milan, sorprende ancora una volta con parole che fanno riflettere: come Conte, evita di puntare subito allo scudetto, concentrandosi su altri obiettivi. In una conferenza stampa dai toni diplomatici, il tecnico toscano ha chiarito le sue intenzioni, lasciando intendere che la strada verso il successo sarà lunga e sfaccettata. Ma quali saranno le vere strategie di Allegri per riportare il Milan ai vertici?

Massimiliano Allegri ha parlato nella sua prima conferenza stampa da allenatore del Milan. Il tecnico toscano, in pieno stile contiano, ha negato che l’obiettivo primario della sua squadra sia quello di vincere lo scudetto. LE DICHIARAZIONI – Un Massimiliano Allegri “diplomatico” si è presentato ai tifosi del Milan per la sua seconda esperienza da tecnico dei rossoneri. L’ex Juventus, che eredita una squadra rimasta fuori dalle Coppe europee al termine di una stagione estremamente negativa, si è infatti espresso nella sua prima conferenza da allenatore del Milan da “aziendalista puro”, evitando ogni riferimento alla possibile conquista del ventesimo scudetto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Allegri come Conte: «Non iniziate, il Milan non punta allo scudetto!»

In questa notizia si parla di: allegri - milan - scudetto - conte

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Il pensiero di Max.. Voi invece cosa dite? #SscNapoli #Scudetto #Conte #Allegri #Milan Vai su X

Allegri plasma il “suo” Milan: uno staff scelto con cura, niente coppe europee e una stagione per ricominciare. Obiettivo: tornare in alto, sfidando Conte e riprendersi lo Scudetto perso tredici anni fa ? Vai su Facebook

Allegri: «Lo scudetto si vince con la difesa. Le altre offerte? Quella del Milan era la migliore»; Nasce il nuovo Milan di Allegri. Matri: Obiettivo? Il ritorno in Europa. Poi diepnderà anche dal...; È ufficiale: Allegri al Milan. Conte resta a Napoli, il dt Giuntoli via dalla Juve.

Allegri come Conte: «Non iniziate, il Milan non punta allo scudetto!» - Massimiliano Allegri ha parlato nella sua prima conferenza stampa da allenatore del Milan. Da inter-news.it

Allegri è tornato: “Gli scudetti si vincono con la difesa” - Al Milan tutti dobbiamo avere l’ambizione di ottenere il massimo, il campo e soprattutto il campionato lo diranno. dire.it scrive