Iran il presidente Pezeshkian | Israele ha provato ad assassinarmi

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha rivelato in un’intervista rilasciata al giornalista statunitense Tucker Carlson che sarebbe stato oggetto di un attentato da parte di Israele. Secondo quanto riportato dall’agenzia russa Tass, alla domanda se fosse stato preso di mira dai servizi israeliani, Pezeshkian ha confermato: «Ci hanno provato, sì, e hanno agito di conseguenza, ma hanno fallito». Durante il colloquio, il presidente ha specificato che l’attacco avrebbe avuto come obiettivo il luogo in cui si trovava per un incontro ufficiale. Nella versione dell’intervista diffusa dai media iraniani, ha inoltre dichiarato: «Non ci sono gli Stati Uniti dietro il tentativo di assassinio, ma Israele». 🔗 Leggi su Lettera43.it