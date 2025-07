Tv dal 10 luglio arriva la serie crime This City Is Ours

Dal 10 luglio, su TimVision, preparatevi a immergervi in un mondo di mistero e adrenalina con "This City Is Ours", la nuova serie crime che unisce suspense, potere e emozioni profonde. Ambientata a Liverpool e interpretata da Sean Bean, questa storia vi terrà col fiato sospeso, esplorando i confini tra lealtà e desiderio di vendetta. La vera domanda è: fino a dove sareste disposti ad arrivare per proteggere ciò che amate?

Roma, 7 lug. (askanews) – Dal 10 luglio arriva in Italia, in anteprima esclusiva su TimVision, “This City Is Ours” la serie crime con Sean Bean e James Nelson-Joyce. Ambientata a Liverpool, è una storia di criminalitĂ organizzata, di lotta per il potere e su ciò che siamo disposti a fare per ottenerlo, ma è anche un racconto sulla famiglia e sull’amore. Per anni, con il suo amico Ronnie (Sean Bean), Michael (James Nelson-Joyce) ha contrabbandato cocaina dentro e fuori dalla cittĂ , direttamente dalla Colombia. Ma quando una delle spedizioni scompare, capisce che il loro regno è in pericolo. Ronnie inizia ad accennare al ritiro e alla pensione mentre Michael, per la prima volta innamorato, inizia a immaginare una vita diversa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

