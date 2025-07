Liliana Resinovich la difesa del marito Visintin fa ricorso in Cassazione dopo il rifiuto della Gip di una nuova perizia medico-legale

La vicenda di Liliana Resinovich e Sebastiano Visintin si arricchisce di nuovi capitoli: la difesa dell’indagato fa ricorso in Cassazione dopo il rifiuto della Gip di Trieste di autorizzare una nuova perizia medico-legale. Un passo importante nel complesso iter giudiziario, che potrebbe cambiare le sorti di un caso che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. La vicenda si complica, e ogni decisione si rivela decisiva per il futuro.

I difensori di Sebastiano Visintin, indagato per la morte della moglie Liliana Resinovich, fanno ricorso in Cassazione contro l’ordinanza della Gip di Trieste Flavia Mangiante, che non ha accolto la richiesta della difesa che avrebbe voluto una perizia medico-legale. A riportarlo, è il giornale tristino Il Piccolo, che spiega come l’ordinanza che dispone l’incidente probatorio, firmata dalla magistrata lunedì 30 giugno, prevede accertamenti di natura genetica, merceologica e dattiloscopica, ma esclude l’esame medico-legale che avrebbe voluto la difesa di Visintin. La richiesta di una perizia medico-legale. 🔗 Leggi su Open.online

