Perché la ruota di Vercher inizia a girare con la bici ferma | la risposta ai complottisti del Tour

Perché la ruota di Vercher inizia a girare con la bici ferma? Una domanda che ha acceso le polemiche tra i complottisti del Tour. Ancora una volta, alcuni sono convinti di aver scoperto il “doping tecnologico”, puntando il dito contro il suo telaio. Ma dietro questa scena apparentemente misteriosa si nasconde una spiegazione semplice e naturale: scopriamola insieme, per chiarire ogni dubbio e sfatare i miti infondati.

Ancora una volta c'è chi ha gridato al complotto, sicuro di aver scoperto il "doping tecnologico" al Tour de France. La ruota posteriore della bici ferma di Vencher che inizia a girare vorticosamente per molti è stata la conferma di motorini nascosti nel telaio. Ma la spiegazione è di una banalità disarmante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ruota - inizia - girare - bici

Francisco Mancebo: 'Ho visto la ruota di Pogacar e continuava a girare… che differenza tra ricchi e poveri!' Link nel primo commento! Vai su Facebook

Perché la ruota di Vercher inizia a girare con la bici ferma: la risposta ai complottisti del Tour; “Ruota Libera”: torna con la seconda stagione del podcast Ursus; Molano appoggia la bici ma la ruota continua a girare: il doping tecnologico spiegato dalla fisica.

Il (non) giallo della bici con la ruota che si muove da sola - Basta pochissimo su Internet per scannarsi, come un video di pochi minuti di una bici con la ruota che si muove da sola ... Riporta bufale.net

Molano appoggia la bici ma la ruota continua a girare: il “doping tecnologico” spiegato dalla fisica - Il video che mostra la ruota posteriore della bici del colombiano Juan Sebastián Molano continuare a girare senza motivo ha scatenato sospetti, diventando ... Scrive fanpage.it