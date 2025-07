Il ruolo italiano per i Balcani tra Difesa e allargamento Ue Mattarella in Croazia

Il ruolo italiano per i Balcani tra difesa e allargamento UE si rinnova con la visita di Mattarella in Croazia, un momento strategico per consolidare legami storici e analizzare le sfide geopolitiche dell’Adriatico. Tra incontri istituzionali e riflessioni condivise, emerge il ruolo centrale dell’Italia nel promuovere stabilità, cooperazione e integrazione regionale. Nel mezzo un punto fisso, ovvero il ruolo...

La visita in Croazia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, offre lo spunto per rafforzare il legame storico con il paese membro di Ue e Nato, oltre ad allargare il paniere di riflessioni analitiche sul senso geopolitico dell’Adriatico, sui temi europei che gravitano tra Roma e Zagabria e sul nesso con le tematiche balcaniche. Nel mezzo un punto fisso, ovvero il ruolo dell’Italia di pivot nell’intera macro area che va da Trieste a Tirana, sia come soggetto in grado di favorire le politiche di riunificazione balcanica, sia come capofila nelle nuove dinamiche internazionali che si stanno sviluppando alla voce difesa e cooperazione. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il ruolo italiano per i Balcani tra Difesa e allargamento Ue. Mattarella in Croazia

In questa notizia si parla di: ruolo - mattarella - croazia - italiano

Mattarella, Draghi ,gli imperi e il ruolo chiave dell'Italia - Nel dibattito europeo attuale, le parole del presidente Sergio Mattarella e dell'ex premier Mario Draghi segnano l'urgenza di un’azione collettiva.

La cerimonia di consegna delle Aquile di pilota militare con Mattarella Vai su Facebook

Mattarella in visita in Croazia per l’anniversario dell’ingresso nell’Europa; Mattarella in Croazia, visita a un Paese diventato amico; Italia e Croazia, un’amicizia solida: Mattarella in visita ufficiale a Zagabria.

Italia e Croazia, un’amicizia solida: Mattarella in visita ufficiale a Zagabria - Lunedì il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in visita ufficiale a Zagabria, in un clima di forte collaborazione tra Italia e Croazia, due Paesi oggi legati da rapporti profondi sia su ... Secondo online-news.it

Mattarella in Croazia, visita a un Paese diventato amico - Una visita ad un Paese ormai amico che fa parte dell'Unione europea, della Nato e ultimamente anche dell'Eurozona. Da ansa.it