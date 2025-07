Cobolli continua a stupire | 3-1 a Cilic è ai quarti di finale di Wimbledon

cobolli continua a stupire: con una vittoria emozionante contro Marin Cilic, il talento italiano si è guadagnato un posto tra i migliori 8 di Wimbledon per la prima volta nella sua carriera. Un risultato straordinario che testimonia il suo spirito combattivo e il suo talento, aprendo nuove prospettive per il tennis italiano. La sua impresa al torneo londinese è solo l'inizio di una promettente avventura, e il pubblico ora aspetta con ansia le prossime sfide, consapevoli che Cobolli può ancora sorprenderci.

Uno strepitoso Flavio Cobolli ha superato agli ottavi il croato Marin Cilic e ha conquistato l'accesso ai quarti di finale di Wimbledon. Un risultato incredibile per il tennista italiano, per la prima volta tra i migliori 8 del torneo. Cobolli ha vinto 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Una battaglia, quella conquistata da Cobolli, che ha chiuso con una bella volée il primo set in 36 minuti e il secondo set, con lo stesso punteggio, grazie a tre ace. Al terzo ha subito il ritorno di Cilic, che è riuscito a strappare il set al tie break. Al quarto, invece, ha avuto la meglio l'italiano, che ora attende di conoscere il proprio avversario.