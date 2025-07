Morto suicida l’ex ministro dei Trasporti russo Era appena stato rimosso da Putin

Una giornata drammatica scuote Mosca: l’ex ministro dei Trasporti, Roman Starovoit, rimosso questa mattina da Putin, è stato trovato morto in circostanze sospette. Secondo i media russi, si sarebbe suicidato vicino a Mosca, lasciando dietro di sé un mistero che alimenta domande sulla politica e la pressione degli alti livelli di potere. La verità dietro questo tragico evento rischia di rimanere nascosta nelle ombre della politica russa.

Mosca, 7 luglio 2025 - L'ex ministro dei Trasporti Roman Starovoit, rimosso questa mattina dal suo incarico, si sarebbe suicidato, secondo quanto riportano i media russi. "Starovoit si è suicidato a Odintsovo, vicino a Mosca", ha riferito una fonte all'agenzia Ria Novosti. Il Comitato Investigativo ha confermato che il suo corpo è stato trovato con una ferita da arma da fuoco nella sua auto. Gli investigatori stanno lavorando sulla scena e stanno chiarendo le circostanze della morte dell'ex ministro ma l'agenzia ritiene che l'ipotesi principale sia il suicidio. Starovoit è stato rimosso oggi dall'incarico di capo del Ministero dei Trasporti con un decreto presidenziale, incarico che ricopriva dal maggio 2024.

