Johnny Depp racconta il suo punto di vista a seguito della perdita del ruolo nella saga di Animali Fantastici

Johnny Depp si apre sul suo punto di vista dopo aver perso il ruolo di Gellert Grindelwald nella saga di Animali Fantastici, suscitando grande interesse tra i fan e gli addetti ai lavori. Dopo le polemiche e il processo del 2022, questa è la prima volta che l’attore condivide pubblicamente i suoi pensieri in merito a questa complicata vicenda, lasciando tutti con la curiosità di scoprire cosa ha davvero da dire.

Johnny Depp parla della perdita del ruolo di Gellert Grindelwald nella saga di Animali Fantastici e rivela il suo punto di vista sul suo licenziamento dal progetto. In effetti, l'uscita di Depp dal terzo film di Animali Fantastici è stata oggetto di polemiche fin dal suo processo del 2022, eppure questa è la prima volta che l'attore parla direttamente della sua uscita dal franchise. In un'intervista al Telegraph, Johnny Depp rivela come i suoi problemi legali abbiano convinto la Warner Bros.

