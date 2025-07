Calciomercato Fiorentina Giovanni Galli | Kean segui questo consiglio Se dovrà essere sostituito c’è un attaccante migliore di Piccoli

Calciomercato Fiorentina, il futuro di Kean è in bilico e le voci di mercato si intensificano. Giovanni Galli, ex portiere e volto noto del calcio italiano, lancia un consiglio chiaro: se dovrà essere sostituito, meglio puntare su un attaccante di livello superiore. La sfida della Fiorentina è trovare la giusta soluzione per rinforzare l’attacco e mantenere alta la competitività. Segui questo consiglio e scopri cosa potrebbe riservare il mercato viola.

Calciomercato Fiorentina, Giovanni Galli non ha dubbi: «Kean, segui questo consiglio. Se dovrà essere sostituito c’è un attaccante.». Le parole Il futuro dell’attacco della Fiorentina è un rebus complesso, con il destino di Moise Kean al centro di un vortice di incertezze e voci di mercato. A fare il punto sulla delicata situazione è una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, Giovanni Galli: «Kean, segui questo consiglio. Se dovrà essere sostituito c’è un attaccante migliore di Piccoli»

In questa notizia si parla di: fiorentina - kean - calciomercato - giovanni

Kean Fiorentina, tifosi nel panico per il futuro del centravanti viola! Arriva una nuova rivale al tavolo delle trattative - Tifosi della Fiorentina in ansia per il futuro di Moise Kean, centravanti viola autore di una stagione brillante.

#Calciomercato #Milan, la richiesta di #Allegri è #Kean: contatti con la #Fiorentina #SempreMilan #ACMilan #Milan Vai su Facebook

Dumfries, Kean e Osimhen: come funzionano le clausole; L'Inter offre 30 milioni per Leoni, dall'Arabia proposta folle per Moise Kean; De Giovanni: Kean al Napoli? Mi piacerebbe, ma clausola troppo alta, Chiesa sarebbe un'alternativa di lusso.

Galli: “Il silenzio di Kean è oro, ma solo il suo rinnovo può tranquillizzare davvero la Fiorentina” - A Lady Radio è intervenuto l’ex portiere di Milan e Fiorentina Giovanni Galli per commentare la situazione in casa viola legata alla permanenza di Moise Kean in viola: “Il fatto che non parli è oro, b ... Si legge su msn.com

“Kean resta alla Fiorentina”: l’annuncio scuote il mercato | GRANDE SORPRESA IN CASA VIOLA - Sembra prendere sempre più corpo uno scenario che sarebbe davvero inaspettato: Kean potrebbe rimanere a Firenze ... ternananews.it scrive