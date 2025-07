Tananai conquista Fregene con un’esibizione live a sorpresa per glo for music

Un tramonto mozzafiato, una spiaggia gremita di entusiasmo e un artista che incanta con la sua musica: Tananai ha conquistato Fregene con un’esibizione live a sorpresa davvero unica. Tra energia pura e un’ondata di freschezza, l’evento organizzato da Glo for Music ha trasformato una normale domenica in una serata memorabile sulla riviera romana. La magia si è accesa al Singita Miracle Beach, lasciando tutti senza fiato.

Un secret show al tramonto, tra energia pura e un’ondata di freshness: glo regala emozioni indimenticabili sulla spiaggia del Singita. Tananai sorprende Fregene con una performance live a sorpresa, trasformando una semplice domenica in riva al mare in un vero e proprio grande concerto. Nel tardo pomeriggio di domenica 6 luglio, il Singita Miracle Beach (RM) si è trasformato in un palcoscenico inatteso ed emozionante grazie a un secret show firmato glo for music, il progetto itinerante di glo– brand di punta di BAT Italia per i dispositivi scalda stick* destinati a fumatori adulti. Tananai, tra gli artisti più amati e seguiti del panorama musicale italiano è salito sul palco inaspettatamente, regalando al pubblico una performance intensa e coinvolgente che ha acceso la spiaggia con energia, emozione e freschezza. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Tananai conquista Fregene con un’esibizione live a sorpresa per “glo for music”

