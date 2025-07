Fedriga | A Novembre a Pordenone il Motor therapy day una Fiera dedicata all' inclusione

Il 15 novembre a Pordenone si terrà il Motor Therapy Day, un evento all’insegna dell’inclusione e della libertà di vivere la strada. Tra mototerapia, kart terapia e auto da rally, sarà un’occasione unica per regalare emozioni autentiche ai ragazzi con disabilità, dimostrando che nulla è impossibile quando si uniscono passione e solidarietà. Un appuntamento imperdibile che promuove un mondo più accessibile e inclusivo.

(Agenzia Vista) Pordenone, 07 luglio 2025 "Sabato 15 novembre la fiera di Pordenone ospiterà una festa all'insegna dell'inclusione - con mototerapia, kart terapia, auto da rally e altre sorprese - che offrirà la possibilità ai ragazzi con disabilità di salire sui mezzi e provare l'emozione della velocità.Nel corso della giornata è anche prevista una tavola rotonda con la partecipazione del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che illustrerà la nuova riforma e la sperimentazione in corso.Particolarmente significativa è inoltre la possibilità, riservata alle associazioni, di allestire un proprio piccolo spazio espositivo per presentare le attività svolte e per fare rete. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fedriga: A Novembre a Pordenone il “Motor therapy day”, una Fiera dedicata all'inclusione

