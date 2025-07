Montesarchio carenza idrica | previste chiusure notturne per garantire i livelli minimi

Il Comune di Montesarchio, in collaborazione con Alto Calore Servizi S.p.A., informa la cittadinanza di nuove chiusure notturne dell’acqua per fronteggiare la carenza idrica. Questa misura temporanea è essenziale per preservare i livelli minimi di riserva e assicurare un’erogazione equilibrata durante il giorno. È importante collaborare e adottare comportamenti responsabili per superare insieme questa emergenza. Continueremo a fornire aggiornamenti e soluzioni efficaci per garantire il benessere di tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Montesarchio desidera informare la cittadinanza che Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato la necessità di attuare riduzioni notturne della pressione idrica a partire da oggi, a causa della diminuita disponibilità delle risorse idriche e del conseguente mancato apporto ai serbatoi. Questa misura è indispensabile per garantire il mantenimento dei livelli minimi di erogazione del servizio durante le ore diurne. Zone Interessate e Orari delle Riduzioni Le zone interessate da queste riduzioni di pressione in rete sono: * Il centro cittadino di Montesarchio * La frazione Tufara Valle (compresa nei territori dei Comuni di Montesarchio, San Martino e Roccabascerana) * La zona provinciale “Vitulanese” e le Contrade limitrofe Le riduzioni avverranno dalle ore 23:00 alle ore 06:00 del giorno seguente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Montesarchio, carenza idrica: previste chiusure notturne per garantire i livelli minimi

