Sicilia indagata per corruzione l’assessora al Turismo di FdI | Chiarirò la mia posizione Schifani nega di averne chiesto le dimissioni

La Sicilia è al centro di un’ombra che coinvolge l’assessora Elvira Amata di FdI, indagata per corruzione. La procura di Palermo ha chiuso l’inchiesta, ma la vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e integrità della politica regionale. Schifani ha negato di aver richiesto le dimissioni dell’assessora, ma la situazione rimane sotto i riflettori. Quale sarà il destino di questa vicenda e cosa può significare per il futuro della regione?

Elvira Amata, assessora regionale al Turismo in Sicilia ( FdI ), è indagata per corruzione. La procura di Palermo ha, infatti, chiuso l’inchiesta a suo carico. Oltre a lei, è coinvolta anche l’imprenditrice Marcella Cannariato, moglie di Tommaso Dragotto, il patron di Sicily by Car. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, Cannariato avrebbe assunto il nipote dell’assessora nella società che dirige, la A&C broker, in cambio di un finanziamento a una sua fondazione. «Prendo atto, doverosamente e rispettosamente, dell’iniziativa da ultimo adottata dalla procura della Repubblica di Palermo e, in attesa di conoscere e compulsare gli atti del fascicolo procedimentale, ribadisco la mia estraneità a qualsivoglia contegno penalmente rilevante confidando di potere, al più presto, chiarire, a chi di dovere, la mia posizione», dichiara l’assessora dopo aver saputo di esser stata iscritta nel registro degli indagati per corruzione. 🔗 Leggi su Open.online

