I teli per coprire i buchi nelle tribune i playback e il lancio del pane sul palco | il flop annunciato di Tony Effe al Circo Massimo – Il video

Il tanto atteso concerto di Tony Effe al Circo Massimo si è trasformato in un vero flop, nonostante gli sforzi dell’organizzazione di nascondere l’insuccesso con enormi teli e stratagemmi visivi. La scena si è conclusa con un risultato ben lontano dalle aspettative, lasciando spazio a molte domande sui motivi di un fallimento annunciato. Eppure, dietro le quinte, cosa è realmente accaduto?

Il flop già ampiamente preannunciato di Tony Effe al Circo Massimo, si è materializzato ieri sera. L’organizzazione ha provato a nascondere l’evidenza – come scrive Il Messaggero – coprendo le due tribune frontali e parte di quelle laterali con degli enormi teli, ma era impossibile far passare per successo quello che è stato in realtà l’esatto contrario. Tant’è che non saranno distribuiti dati riguardo il live del trapper romano, né, giunti al primo pomeriggio del giorno dopo, è stata sventolata bandiera vittoriosa sul profilo sul suo Instagram. Non una foto, non una storia, non un commento, un silenzio assai sospetto, forse la speranza di far scivolare via questo inciampo in sordina. 🔗 Leggi su Open.online