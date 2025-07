Fioravanti Ascoli il sindaco più gradito Lagalla Palermo ultimo Fedriga ancora in testa tra i governatori La classifica

In un panorama politico in continua evoluzione, la recente indagine del Sole 24 Ore segna una svolta significativa: per la prima volta, un sindaco di Fratelli d’Italia, Marco Fioravanti di Ascoli Piceno, raggiunge il vertice del gradimento con un impressionante 70%. Questa conquista apre nuovi scenari e riflette la fiducia crescente nei leader locali. Ma quali sono le tendenze emergenti tra governatori e amministratori? Scopriamolo insieme.

È la prima volta che il gradino più alto del podio del governance poll del Sole 24 Ore viene conquistato da un sindaco di Fratelli d’Italia. Marco Fioravanti (70% di gradimento), al secondo mandato come sindaco di Ascoli Piceno, viene incoronato dalla rilevazione 2025 sul gradimento dei sindaci e governatori. Per quanto riguarda le Regioni, in testa alla classifica si conferma con il 66,5% Massimiliano Fedriga (Lega), presidente del Friuli-Venezia Giulia e della conferenza delle Regioni, seguito dal veneto Luca Zaia (Lega) che però con il 66% vede il suo sostegno in calo di oltre il 10% rispetto al giorno delle elezioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fioravanti (Ascoli) il sindaco più gradito, Lagalla (Palermo) ultimo. Fedriga ancora in testa tra i governatori. La classifica

Ascoli Piceno rinasce dall'ex Carbon: il sindaco Fioravanti guida la svolta tra bonifica, sostenibilità e imprese - Ascoli Piceno segna una nuova era di rinascita grazie al sindaco Fioravanti, che guida un'iniziativa di bonifica sostenibile nel quartiere San Marcello.

