Tromba d’aria a Gualdo Cattaneo | tetti scoperchiati e alberi abbattuti in corso interventi dei Vigili del Fuoco

Un violento episodio di maltempo ha sconvolto Gualdo Cattaneo, con una tromba d’aria che ha scoperchiato tetti e abbattuto alberi, lasciando il territorio in stato di emergenza. La determinazione dei Vigili del Fuoco è fondamentale per garantire sicurezza e intervento rapido. Restate aggiornati per scoprire come si stanno mobilitando le squadre di soccorso e quali misure sono state adottate per affrontare questa calamità.

Un violento episodio di maltempo ha colpito nel pomeriggio di oggi il territorio di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia. Una tromba d’aria si è abbattuta su diverse zone del comune, provocando ingenti danni e mobilitando numerosi mezzi di soccorso. I Vigili del Fuoco sono al lavoro senza sosta per rispondere alle decine di chiamate di emergenza. Le raffiche di vento, particolarmente intense, hanno scoperchiato tetti di abitazioni e capannoni, abbattuto alberi di grosse dimensioni e causato danni a strutture pubbliche e private. Sul posto sono operative due squadre del Distaccamento di Todi – una delle quali richiamata in servizio straordinario – e numerosi mezzi provenienti dalla sede centrale, compresi automezzi speciali come autoscale e droni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tromba d’aria a Gualdo Cattaneo: tetti scoperchiati e alberi abbattuti, in corso interventi dei Vigili del Fuoco

In questa notizia si parla di: tromba - aria - gualdo - cattaneo

Melzo, tromba d’aria e grandinata. Risarcimento dei danni: è scontro - A Melzo, luglio 2023, una violenta tromba d'aria e grandinata hanno causato ingenti danni a circa 200 famiglie.

Tromba d’aria sconvolge un paese: tetti scoperchiati, alberi sulla strada e tanta paura; Tromba d’aria devasta Gualdo Cattaneo, ingenti i danni.

A Gualdo Cattaneo si alzano 100 mongolfiere dal mondo - Un centinaio di mongolfiere provenienti da diverse parti del mondo, dagli Stati Uniti al Sudafrica e dall'Europa, saranno in Umbria, a Gualdo Cattaneo, per la 36/a edizione dell'Italian ... ansa.it scrive

Meteo GUALDO CATTANEO - Previsioni Oggi, Prossimi 15 giorni - METEO Gualdo Cattaneo ? PREVISIONI del tempo per Gualdo Cattaneo, temperature, precipitazioni, venti, irraggiamento solare, inquinamento dell'aria. Lo riporta ilmeteo.it