Iago García pronto a tornare in TV? Ecco in quale programma

Iago García, il fascino silenzioso pronto a tornare in TV dopo il Grande Fratello in Italia? Ecco la nuova indiscrezione. È uno di quei volti che non si dimenticano facilmente: sguardo profondo, eleganza innata e una voce che sembra uscita da un romanzo spagnolo dell'Ottocento. Iago García, attore molto amato dal pubblico italiano per i ruoli intensi in Il Segreto e Una Vita, torna oggi a far parlare di sé non più (solo) come protagonista delle soap, ma per un possibile ritorno in televisione. E questa volta, in una veste del tutto nuova.