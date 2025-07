giorgia meloni premier da 989 giorni superato conte

Giorgia Meloni conquista un nuovo traguardo: superare Giuseppe Conte come premier con il più lungo incarico, raggiungendo 989 giorni. Fratelli d’Italia sottolinea con orgoglio la sua serietà e lungimiranza, ma la vera sfida resta quella di entrare nella storia dei leader italiani più longevi, dove i giganti come Berlusconi e Andreotti si ergono ancora a simboli di stabilità e durata. La corsa ai record è appena iniziata.

Giorgia Meloni sorpassa oggi Giuseppe Conte per numero di giorni in carica come presidente del Consiglio, con 989 contro 988. Fratelli d’Italia in un post su Facebook commenta: “Lo supera anche per serietà e lungimiranza”. A guidare la classifica dei premier più a lungo in carica c’è Silvio Berlusconi con 3.339 giorni, seguito da Giulio Andreotti (2.678) e Alcide De Gasperi (2.591). Quarto Aldo Moro (2.279), poi Amintore Fanfani (1.659), Romano Prodi (1.608), Bettino Craxi (1.353), Mariano Rumor (1.104), Antonio Segni (1.088), Matteo Renzi (1.024) e, quindi, Meloni e Conte. Calandrini (FdI): “Governo Meloni da 989 giorni al servizio degli italiani”. 🔗 Leggi su Lapresse.it